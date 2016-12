Moorlag en Nijboer staan in top 10 van PvdA-lijst

De Groningers Henk Nijboer en William Moorlag staan bij de eerste tien op de kandidatenlijst voor de PvdA in de Tweede Kamer. Dat maakte de partij donderdag bekend.

Daarmee lijken de twee op een verkiesbare plek te komen. Oud-gedeputeerde Moorlag staat op plek negen, Nijboer op plek zeven.Moorlag is nog directeur van het Drentse werkvoorzieningschap Alescon. Tot 2015 was hij gedeputeerde van onze provincie.De Groningse Tjeerd van Dekken staat op plek 39. Of dat een kamerzetel gaat opleveren, is nog maar de vraag. Ook Sharon Dijksma en Attje Kuiken, beiden met Groningse wortels, staan hoog op de lijst, met een respectievelijk vierde en zesde plaats.De lijst wordt aangevoerd door Lodewijk Asscher, gevolgd door Khadija Arib en Jeroen Dijsselbloem.RTL Nieuws maakte dinsdag al bekend dat Moorlag en Nijboer in de top 10 zouden staan, na een rondgang onder politici.