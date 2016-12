Den Oudsten: 'Maatregelen tegen zakkenrollende asielzoekers werken'

(Foto: FPS / Jos Schuurman (bewerkt))

De overlast door zakkenrollende asielzoekers in de Groninger binnenstad is afgenomen. Dat stelt burgemeester Peter den Oudsten vast.

De afgelopen maanden was er een sterke toename van het aantal diefstalllen van bijvoorbeeld portemonnee of telefoon in het centrum van Groningen. De daders bleken in veel gevallen asielzoekers uit zogenoemde veilige landen te zijn. Die maken geen kans op een verblijfsvergunning, maar komen wel in de asielprocedure. Tijdens hun verblijf in Nederland slaan ze toe als zakkenroller, vooral op drukke stapavonden.



Extra camera's

Het pakket maatregelen, dat de politie sindsdien heeft ingezet, werkt. Onderdeel daarvan zijn extra camera's in de binnenstad die speciaal hiervoor zijn opgehangen. 'Vooral voor de bewijsvoering zijn camera's belangrijk. Zakkenrollen is iets wat vliegensvlug gaat. Het is heel moeilijk om te beoordelen wie wat nou precies heeft gedaan en camera's helpen daar echt bij.'



Vreemdelingendetentie

De politie stelt ook dossiers op van verdachten. Daarin staat wat ze allemaal hebben uitgespookt. 'We zetten mensen sneller vast en als het dossier er aanleiding voor geeft gaan sommige mensen naar Vreemdelingendetentie. Daardoor zitten ze ook lánger vast.' Verder past justitie snelrecht toe.



Portiers alerter

Volgens Den Oudsten dreigt het gevaar dat de zakkenrollers door de extra toezicht hun activiteiten verplaatsen van de straat naar de kroegen. Daarom zijn ook portiers inmiddels alerter op zakkenrollers. 'Zo proberen we het goed in de hand te houden en ik hoop dat het van langdurige aard is.'



Structurele oplossing

Een meer structurele oplossing moet volgens de burgemeester van het rijk komen. De procedure voor asielzoekers uit veilige landen zou veel korter moeten. 'Zeker de mensen uit veilige landen die door Europa zwerven om verkeerde dingen te doen moeten we een halt toeroepen.'





Door: RTV Noord Correctie melden