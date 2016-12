Lopend Vuur: Met camera's in de binnenstad voel ik me een stuk veiliger

Discussie woensdagavond in de Groninger gemeenteraad. Mogen de camera's in de Folkingestraat er een jaar hangen of niet.

Burgemeester Peter den Oudsten ging voor een jaar; de gemeenteraad vond dat te lang. Het werd een half jaar.Sinds de prostitutie weg is uit het A-kwartier, concentreert de (drugs)overlast zich in het gebied rond de Folkingestraat: diefstal, vernielingen, bedreigingen. Nu er camera's hangen en de politie werkt met gebiedsverboden gaat het beter.In de binnenstad hangen op meer plaatsen camera's. Allemaal aan strikte regels gebonden.