Wie heeft Noppie ontvoerd?

(Foto: Legiomuseum) (Foto: Legiomuseum)

Noppie, de manshoge mascotte van het Legiomuseum in Grootegast, is spoorloos verdwenen. Voorzitter Henk Roede vermoedt dat een oudejaarsploeg de Legopop heeft ontvoerd.

De pop, die bij de ingang van het museum aan de Legolaan stond, is in de nacht van dinsdag op woensdag weggehaald. De 'ontvoerders' hebben op de plek waar Noppie stond een bericht achtergelaten met de tekst: 'Ik ben even klussen buitenshuis. Als ik klaar ben kom ik weer thuis!"



Het Legiomuseum hoopt dat Noppie onbeschadigd terugkomt naar Grootegast.

Door: RTV Noord Correctie melden