Online jaaroverzicht: naakte man op straat en de supermarktkuikentjes

Het jaar 2016 was een nieuwsrijk jaar. Op de valreep zetten we de meest bijzondere, best gelezen en meest gedeelde berichten op een rij. In deel 1: de opvallende berichten.

Je hebt nieuws en je hebt nieuws in de kantlijn. Die laatste categorie viel goed bij jullie.Boer Geert uit Mussel kreeg populariteit door zijn deelname aan het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. Hij veroverde de harten van vele Groningers. Jullie waren begaan met zijn liefdesleven en lazen massaal en voornamelijk via de app het artikel ' Boer Geert heeft weer een nieuwe liefde ' aan.Ook mysteries deden het goed in 2016. Zo vroegen we ons af: ' Hoe komt er een auto op het dak van een woning in Helpman ?'En wat is het verhaal achter de opvallende Google Street View-foto op de Verlengde Hereweg. Daar stond een naakte man op de foto. Er is nooit duidelijk geworden wie de jongen is en waarom hij daar naakt stond. Wel greep Google razendsnel in en blurde de man.Bijna net zo mysterieus was de temperatuur in het Westerkwartier op woensdag 6 januari. Overal in het noorden vroor het. Behalve op die ene plek. Althans dat meldt Buienradar. In het Westerkwartier was het 19,0 graden , normaliter de waarde op een mooie lentedag.En herinner je je de supermarktkuikentjes nog? In februari kocht Fionna Bottema uit Yde een doosje met kwarteleitjes. Ze experimenteerde met de eitjes en stopte ze in haar nieuwe broedmachine. Het resultaat: zes gezonde kuikentjes.