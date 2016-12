'Mister FC Groningen voelde zich tijd lang niet gewaardeerd door de club'

Hij wordt dan wel 'mister FC Groningen' genoemd, maar hij zelf voelde zich een tijd lang niet zo. Dat zegt Jan van Dijk in de documentaire 'Mister FC Groningen', die op FOX Sports wordt uitgezonden.

Van Dijk heeft de titel gekregen omdat hij veruit het meeste aantal wedstrijden ooit voor de club speelde (537), maar hij voelde zich een tijd niet gewaardeerd door FC Groningen.Zo werd hem verteld altijd welkom te zijn in Stadion Oosterpark en het Noordlease Stadion. 'Maar toen ik een keer langs ging voor een thuiswedstrijd, gaven ze me ergens een stoeltje in een hoek van het stadion.'Ook herinnert oud-teammanager Theo Huizinga zich nog een akkefietje met Jan Van Dijk: 'Ik noemde hem een keer mister FC Groningen., riep hij terug.'De band tussen Van Dijk en FC Groningen is inmiddels weer helemaal goed. Directeur Hans Nijland nam contact met hem op en beide heren hebben het uitgepraat.De documentaire wordt uitgezonden op 29 december.