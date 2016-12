Doktersdienst waarschuwt voor drukte tijdens Kerstdagen

De Dokstersdienst Groningen waarschuwt voor extra drukte en lange wachttijden bij de huisartsenposten tijdens de Kerstdagen.

De 'eigen huisarts' is een dag langer niet bereikbaar doordat Kerst dit jaar op zondag en maandag valt. Daardoor wordt extra drukte verwacht bij de doktersdiensten.



Minder urgente klachten

Volgens de dienst zal een deel van de drukte veroorzaakt worden door mensen met klachten die misschien wel onaangenaam zijn, maar medisch gezien niet meteen behandeld hoeven te worden. De doktersdienst vraagt begrip voor langere wachttijden.



Herhaalmedicijnen

Doksterdienst Groningen adviseert onder meer om voldoende herhaalmedicijnen in huis te halen om de kerstperiode door te komen. Dit is ook financieel voordelig: de apotheek rekent een hoger tarief voor weekenden en feestdagen.

