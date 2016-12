Lichaam kasteelheer is waarschijnlijk gevonden

Kasteelheer Aalt ('Akkie') van Raamshorst is waarschijnlijk overleden.

Donderdagochtend heeft de Franse politie een verkoold lichaam gevonden tussen de resten van zijn afgebrande kasteel in de Ardèche. Dat meldt de Franse krant Le Dauphiné . In de buurt van de stoffelijke resten is een jachtgeweer gevonden.De brandweer kwam woensdag naar het kasteel om de brand te blussen die was uitgebroken. De brandweerlieden werden door hem beschoten. Twee van hen werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.Van Raamshorst was volgens Franse media volledig in de war. Waarschijnlijk heeft hij de brand zelf gesticht. Toen de politie woensdag het kasteel omsingelde, weigerde de man zich over te geven.Van Raamshorst, een man van begin zestig, werd vorig jaar tot veertien maanden celstraf veroordeeld voor het schieten op de auto van zijn ex-vriendin. Tegen die straf is hij in beroep gegaan.In 2014 kreeg hij een voorwaardelijke celstraf voor het verbouwen van zijn kasteel tot hotel, zonder aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen.RTV Noord was in 2012 op bezoek op kasteel La Tour, toen we in het spoor van de Tour de France op zoek waren naar Groninger verhalen in Frankrijk.