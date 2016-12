Hoe na een illegaal handeltje een Canadese tank uit WOII komt bovendrijven

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is echt waar. Vlakbij het Paterswoldsemeer is een Canadese Shermantank uit de Tweede Wereldoorlog terug gevonden.

Niemand heeft de tank in de afgelopen 71 jaar gezien, maar hij is vermoedelijk nog in goede staat. In de zomer van 1945 is de tank van de weg geraakt en weggezakt in het veen. En daar, vijf meter onder de grond, staat 'ie nog altijd.De tank zit in de grond aan het eind van de Reigerlaan, bij het Paterswoldsemeer. Hij is daar weggezakt tijdens een illegaal handeltje in de zomer van 1945.Een bewoner van de Reigerlaan wilde graag varen met zijn motorbootje en ruilde met Canadese soldaten een liter jenever tegen 100 liter benzine.Maar die Canadezen reden de Reigerlaan op met een hele Shermantank van dertig ton, die aan het einde van de weg direct wegzakte in de grond. Ook een tweede tank, die de andere los moest trekken kwam vast te zitten. Een derde tank lukte het uiteindelijk om van grote afstand en vaste grond de tweede tank los te trekken, maar de eerste tank zat toen al te ver in de grond.Sietse Dunning uit Haren hoorde bij toeval van het verhaal en besloot het uit te zoeken. Volgens hem zit de tank nog altijd in de grond. De bodem bij het Paterswoldsemeer bestaat uit veen. Pas op vijf meter diepte zit een zandlaag.Onderzoek met bodemradar en metaaldetectoren heeft inmiddels uitgewezen dat de tank er nog steeds staat. Dat gebeurde met hulp van een archeologisch onderzoeksbureau, dat concludeerde dat de tank daar ligt.De zaak kwam onlangs aan het rollen, omdat het huis waar de tank onder de oprit zit, verkocht is en gesloopt gaat worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Of de tank daarbij in de weg zit, is onduidelijk.Een gerestaureerde Shermantank is tussen de 250.000 en 500.000 euro waard. Omdat de tank zoveel waard is, heeft Dunning ook uitgezocht wie de officiele eigenaar is. Dat blijkt uiteindelijk de gemeente Tynaarlo te zijn, want de tank ligt nét een paar meter aan de 'verkeerde kant' van de grens.Wat er nu verder met de tank gaat gebeuren is onduidelijk, maar volgens Dunning zou het mooi zijn om de tank op te graven en als monument te gebruiken. Het twee provinciën-punt, op de hoek van de Groningerweg en de Meerweg, is volgens hem een mooie optie.In Duitsland en Polen gebeurt het wel vaker dat een oude tank wordt gevonden. Het opgraven van zo'n bakbeest ziet er dan zo uit: