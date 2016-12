Nep-collectanten namens Noorderpoort langs de deuren

(Foto: Raimond Spekking/(Wikimedia commons))

In de Oosterparkwijk en De Buitenhof in Groningen zijn nep-collectanten actief die zeggen dat ze studenten zijn van het Noorderpoort. Volgens woordvoerder Harry Bouma van het Noorderpoort gaat het om oplichters.

Volgens Bouma zeggen de collectanten namens de school geld in te zamelen voor kinderen met leukemie. Bouma: 'De collectanten zouden studenten Kunst en multimedia zijn van het Noorderpoort. Maar de school houdt op dit moment geen actie. We weten ook niet zeker of het studenten van onze school zijn, of dat ze zich daarvoor uitgeven'.

Door: RTV Noord Correctie melden