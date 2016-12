Online jaaroverzicht: beschuit met muisjes en de 'killerkat'

Het jaar 2016 was een nieuwsrijk jaar. Op de valreep zetten we de meest bijzondere, best gelezen en meest gedeelde berichten op een rij. In deel 2: dierennieuws.

Groningers zijn begaan met het lot van dieren. Dat zagen we aan de bezoekcijfers van onze website en de app, maar ook aan jullie reacties op Facebook. Het was een veelzijdig dierenjaar.Het liep storm qua beschuit met roze en blauwe muisjes dit jaar. Bijvoorbeeld bij de zeearenden in het Lauwersmeergebied. Daar kroop het vijfde arendje in zeven jaar tijd uit zijn ei.Bijzonder was ook de bevalling van schaap Tilly . Dat ze beviel van drie lammetjes was niet zo raar, maar de kleuren van de kleintjes wel. Eentje was wit, eentje zwart en eentje bont.Ook Wildlands Adventure Zoo in Emmen bleek een vruchtbare plek. Oke, het is officieel Drenthe, maar het voormalig Noorderdierenpark is toch nog een beetje 'van ons'. Dus zijn we trots op onder andere deze nieuwe bewoners:Daarnaast waren er nog diverse redders in nood in onze provincie. Zo schoot een jager een verstrikte reebok te hulp en zorgde ervoor dat het beestje weer vogelvrij op pad kon.Een jonge ree in Gieterveen deed een ware Hans Klok-act. Het beestje werd aangereden en kwam vast te zitten achter de grille van de auto. Het reetje kwam er goed vanaf en sterkte aan bij Faunavisie in Westernieland. Eind goed, al goed. Dit gold ook voor de kat die vast kwam te zitten in de wasbak in de Groninger wijk Beijum.Misschien wel de knapste Houdini-act kwam dit jaar van een stadsduif. De fladderaar kwam vast te zitten tussen de brug en het wegdek. Wonder boven wonder overleefde de duif het. Nadat zij was aangesterkt werd ze weer vrijgelaten nabij de brug, omdat ze naar verwachting jongen had.Het was echter niet enkel positief dierennieuws, want er waren ook dieren die hun laatste adem uitbliezen. In Wildlands liet een zebra in augustus het leven na het baren van een veulen.Ook overleden er twee neushoorns. In de zomer kreeg neushoorn Petra (35) een spuitje. Begin december ging het oudste neushoornvrouwtje in het dierenpark dood. Ze werd 44 jaar.Maar waar iedereen het over had was de bruine lijster. De zeldzame vogel streek neer in de Groningse wijk Beijum, maar lag een dag later al dood in iemands tuin . De vermoedelijke dader: de kat van de bewoner. Inmiddels ligt het beestje in een la bij Naturalis in Leiden. Te wachten tot iemand wetenschappelijk onderzoek wil doen met behulp van de lijster.Om dit overzicht toch niet in mineur te eindigen, vergeten we ook een van de best bekeken filmpjes op onze Facebookpagina niet, namelijk die over Binky. Tijdens de Zuidlaardermarkt kocht een groep aangeschoten vrienden de shetlandpony.Ze krijgen spijt en verpatsen de pony aan paardenmelker Cor de Winter uit Wirdum. Eind goed, al goed.