Online jaaroverzicht: Groningers kijken uit naar vermisten

Het jaar 2016 was een nieuwsrijk jaar. Op de valreep zetten we de meest bijzondere, best gelezen en meest gedeelde berichten op een rij. In deel 3: vermissingen.

'Kijk naar ze uit; ze kunnen niet gemist worden'. Met deze zin sloot Jaap Jongbloed steevast zijn programma 'Vermist' af. Dat vermissingen ook jullie raken, bleek in 2016.Want bij de best gelezen en meest gedeelde berichten voerden de artikelen over vermissingen de boventoon. Mede door de deelbaarheid via sociale media.'Het grote voordeel van sociale media is dat je in heel korte tijd een heel groot bereik hebt', zegt Sylvia Sanders van de politie. 'We merken ook dat mensen die vermist zijn juist door de aandacht sneller terugkomen.'Deze massale (online) zoektochten hebben volgens Sanders echter niet alleen maar voordelen. 'Je krijgt je naam niet meer van internet. Ik sprak met een jongen dat op zijn vijftiende wegliep uit Het Poortje. Tien jaar later kwam dit weer naar boven bij een sollicitatie.'De politie ziet bij vrijwillig vertrek dat jongeren regelmatig weglopen vanwege ruzie thuis. Bij oudere mensen zijn het vaak psychische redenen.'Mensen zijn bereid de politie te helpen en dat is belangrijk', duidt Sanders de betrokkenheid van het publiek. 'Je ziet dat vooral als een vermissing een emotionele lading krijgt. Als het tot een zoektocht komt, zie je dat er onvoorstelbaar veel mensen binnen korte tijd opgetrommeld kunnen worden.'Dit is terug te zien in de meest gelezen berichten van 2016. De vermissingen van Sjoerd van Eijk Wytze Pennink en Jesse van Wieren leidden tot zoektochten. Jullie leefden mee, deelden de informatie die beschikbaar kwam en hoopten het beste.Tevergeefs, want de drie bovengenoemden mannen werden allen dood teruggevonden. Via voornamelijk Facebook merkten we dat de betrokkenheid van het publiek groot was.