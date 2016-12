Maakt Jochem (11) uit Hoogkerk het mooiste amateurdoelpunt van het jaar?

Jochem Nap uit Hoogkerk dingt mee naar Doelpunt van het Jaar van de KNVB. De goal van de speler van Zuidhorn JO-13-1 is een van de vijf genomineerden in de categorie amateurdoelpunten.

Het doelpunt werd gemaakt in de wedstrijd tussen Zuidhorn en ACV, in de finale van de noordelijke districtsbeker van de KNVB in Joure. De 11-jarige jeugdspeler van Zuidhorn joeg de bal uit een vrije trap met zijn linkervoet in de bovenhoek, regelrecht de winkelhaak in.Stemmen kan op de site van de KNVB Bekijk de goal hier (goal nummer 1):