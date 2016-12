RTV Noord komt in het nieuwe jaar nog dichterbij

RTV Noord brengt in 2017 het nieuws nog sneller en we blijven bovenop de Groningse cultuur zitten. Het programma-aanbod heeft twee belangrijke kenmerken: vernieuwd en vertrouwd.

Ondanks de financiële tik op de kin blijft RTV Noord recht overeind staan als de belangrijkste informatiebron voor Groningen. We maken extra capaciteit vrij voor online. Via de website, de app en de sociale media brengen we regionale cultuur, nieuwsberichten en achtergronden die voor Groningers interessant zijn.Met Noord Vandaag blijven we op tv de bijzondere verhalen van de dag belichten, in het weekeinde neemt het team van Expeditie Grunnen het stokje over. In de zomermaanden komt Klouk terug.Op de radio worden Groningers voortaan wakker met Edwin in 't Veld en Karel Oosterhuis. Na negen uur lost Babette Alma de heren af.Henk Scholte verhuist met zijn Twij Deuntjes naar de zondagmorgen en vergezelt daar onze Noordmannen Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge. Het discussieprogramma Noord Sport maakt plaats voor andere sportverhalen op de zondag en doordeweeks.We krijgen een verslaggever die zich alleen bezighoudt met de Groningse cultuur, taal en muziek. De streektaalmuziek komt ook weer terug in het radio-programma Alles Plat dat we elke doordeweekse avond gaan uitzenden met de collega's van Drenthe, Oost en Gelderland.Door de bezuiniging van ruim een miljoen euro hebben we afscheid moeten nemen van een aantal collega's. We kunnen een aantal pijnlijke ingrepen niet voorkomen, zoals het schrappen van Noord Tekst.Maar een ding is zeker: ook in het nieuwe jaar is RTV Noord er. In de huiskamer, en overal waar Groningers ons maar willen hebben.