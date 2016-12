Vier Ubbo Emmius-leerlingen slaan Duitse kerstmarkt over vanwege aanslag

Vier leerlingen van de Ubbo Emmiusscholengemeenschap in Onstwedde zijn donderdag niet meegegaan met de excursie naar de kerstmarkt in Bremen.

Volgens een woordvoerder van de school vonden de ouders het niet verantwoord om naar Duitsland af te reizen na de aanslag in Berlijn maandagavond.De reis naar de Kerstmarkt in Bremen stond gepland voor twee klassen. De school heeft het aan de ouders overgelaten of hun kinderen mee mochten naar Bremen.Bijna alle leerlingen zijn donderdagmorgen meegegaan naar de Duitse Hanzestad. Voor vier leerlingen is een alternatief programma bedacht op de kleinere kerstmarkt in Papenburg, vier leerlingen zijn dus thuisgebleven en de rest, 26 leerlingen zijn in Bremen.