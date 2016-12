Spermabank UMCG gaat dicht: mannen moeten naar Wolvega of Zwolle

De spermabank van het UMCG gaat dicht. Het ziekenhuis richt zich steeds meer op complexe zorg en daar hoort de spermabank niet bij. Mannen die zaad willen doneren moeten voortaan naar Wolvega of Zwolle.

Nederland heeft een tekort aan zaaddonoren. Vrouwen met een kinderwens maken daarom steeds vaker gebruik van donorzaad uit Denemarken. Volgens het UMCG heeft het sluiten van de spermabank nauwelijks negatieve gevolgen voor het tekort. Dat komt doordat het ziekenhuis met minder nakomelingen per donor werkt dan wettelijk is toegestaan.



Maximaal 25 kinderen

Donoren mogen in Nederland maximaal vijfentwintig kinderen verwekken. Het UMCG werkt met maximaal vijf gezinnen per donor. Het ziekenhuis wil vrouwen kunnen garanderen dat ze een broertje of zusje van dezelfde donor kunnen krijgen.



Daarnaast vindt het ziekenhuis vijfentwintig kinderen wel wat veel. Sinds 2004 hebben donorkinderen het recht hun vader te ontmoeten. In 2020 -als de kinderen zestien zijn- blijkt pas of ze dit massaal zullen doen.



Wolvega en Zwolle

Het UMCG verwacht dat de klinieken in Wolvega en Zwolle de gevolgen van de sluiting makkelijk kunnen opvangen. Daar mogen mannen wel meer nakomelingen krijgen.



Tachtig mannen, vierhonderd kinderen

De spermabank van het UMCG bestaat sinds 2000. In totaal zijn er 250 vrouwen geholpen, die samen zo'n vierhonderd kinderen hebben gekregen. Tachtig mannen hebben in die tijd gedoneerd.



Slecht zaad

De helft van de vrouwen is lesbisch, veertig procent is alleenstaand en tien procent bestaat uit heterostellen waarvan de man slecht zaad heeft. Het aantal heterostellen dat is aangewezen op de spermabank neemt overigens af, omdat het ziekenhuis steeds meer kan doen voor mannen die geen kinderen kunnen krijgen op de natuurlijke manier.



Wachtlijst

De spermabank van het UMCG heeft een wachtlijst van drie jaar. Dat is volgens gynaecoloog Marjan van den Berg niet per definitie te lang. Meer dan een derde van de alleenstaande vrouwen vindt alsnog een partner en heeft de spermabank daarom niet meer nodig. De vrouwen die nu op de wachtlijst staan worden nog door het UMCG geholpen.

