Auto op de kop in sloot naast snelweg

(Foto: Romke Notenbomer\112 Groningen)

Een automobiliste is donderdagmorgen met haar auto in de sloot beland naast de A7 ter hoogte van Marum. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Ze verloor vermoedelijk bij een inhaalmanouvre de macht over het stuur en belandde vervolgens op de kop in de sloot. De vrouw is door ambulancepersoneel uit de auto gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.



Door het ongeval stond er een file van enkele kilometers.

Door: RTV Noord