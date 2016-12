Een Eurocommissaris en de geur van mest en stro in Martiniplaza.

Geen zoet geurende parfums of subtiele aftershaves in de garderobe van Martiniplaza, maar de eerlijke geur van mest en stro: LTO Noord houdt er donderdag zijn jaarlijkse ledendag.

Hogan

Ongeveer zevenhonderd boeren en tuinders uit Groningen, Drenthe en Friesland zitten in de rode theaterstoelen en luisteren naar hun regiovoorzitter Treinke Elshof, LTO Noord voorzitter Jakob Bartelds en én naar de belangrijkste gast: landbouw-eurocmmissaris Phil Hogan.



Bewondering

Niet dat Hogan echt nieuws te melden heeft, maar toch hangt het publiek aan zijn lippen. Hogan heeft het over zijn bewondering voor de Nederlandse landbouwsector en over de problemen waar de boeren mee te maken hebben. Ook beantwoordt hij enkele kritische vragen van LTO Noord leden in de zaal.



Contact

Volgens Jakob Bartelds is de dag belangrijk voor de onderlinge samenhang in de sector.

'Op deze dag proberen we in contact te komen met onze leden en nodigen we aansprekende gasten uit met de bedoeling het contact zo goed mogelijk op gang te brengen'.



Pluimveehouders

Een categorie leden is niet vertegenwoordigd vandaag: de pluimveehouders. In verband met het risico op verdere verspreiding van de vogelgriep is hen gevraagd thuis te bijven.

Door: RTV Noord Correctie melden