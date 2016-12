Een koude winter voor bewoners van slecht geïsoleerde huurhuizen

Bewoners van slecht geïsoleerde huurhuizen in Groningen hopen dat Koning Winter ver weg blijft. Bijna de helft (43 procent) van de mensen die onze enquête over het onderhoud aan huurwoningen heeft ingevuld, geeft aan dat ze hun huis niet warmgestookt krijgen.

Bewoners van deze huurwoningen stoken letterlijk voor de buitenlucht, geven sommigen aan. Dat betekent een extra trui aan in de winter, maar ook nog eens een hoge energierekening.Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat juist mensen in lage inkomensgroepen een hoge energierekening betalen, omdat ze in slecht geïsoleerde huizen wonen. Mensen met een bredere beurs zitten vaker in een beter geïsoleerde woning, of hebben geld om energiebesparende maatregelen te nemen.Of de situatie voor huurders die in de kou zitten snel verbeterd, is de vraag. Vorige week maakten de corporaties nog bekend dat ze weinig heil zien in de verplichting om oudere huizen energiezuiniger te maken. Dat zou namelijk veel geld kosten en relatief weinig opleveren, zeggen de gezamenlijke corporaties. Ze reageerden daarmee op minister Blok van Volkshuisvesting, die corporaties wil dwingen om alle woningen op het niveau van energielabel C te brengen.Cathy Schenk is zo'n huurder. Ze woont in een flat van woningcorporatie Lefier. Haar huis is nauwelijks geïsoleerd, waardoor de stookkosten oplopen tot 1600 euro per jaar. Desondanks is het nauwelijks warm in huis. 'Ik heb een extra stopcontactblower om de boel een beetje warm te houden. Maar het is onbegonnen werk. Als je 's nachts naar de wc moet, is het gewoon een straf..'Schenk heeft Lefier eerder al in gebreke gesteld. Maar tot nu toe zonder resultaat. 'We hebben ook al een soort zwartboek aangeboden. Ook dat hielp niet. Als ze de boel zouden isoleren zou al al heel veel schelen. Nu is het hopeloos. Ik kan hier ook niet weg met een wachtlijst van zeven jaar. Ik ben sinds ik hier woon nooit zo vaak ziek geweest'.Lefier, de grootste woningcorporatie van Groningen, zegt in een eerste reactie op onze enquête dat ze relatief veel oudere woningen hebben, maar dat ze volop inzetten op innovatie en verbetering. "De problemen zijn bekend", zegt een woordvoerder.Problemen met oudere woningen doen zich niet alleen in Groningen voor, maar in het hele land, blijkt uit de enquête die we samen met de NOS en de andere regionale omroepen hebben gehouden over het onderhoud aan huurwoningen. 8500 huurders in Nederland vulden de vragenlijst in, waarvan 600 uit Groningen.Des te ouder de woning, des te meer klachten over zaken als schimmel, vocht of lekkage, is de rode lijn in de enquête. De huurhuizen in Groningen stammen gemiddeld uit 1969. Dat is relatief nieuw, en zou een verklaring kunnen geven dat Groningers bovengemiddeld tevreden zijn over de staat van hun huurhuis.Drie op de tien invullers van de vragenlijst wil graag een betere isolatie van hun woning. Verder op het wensenlijstje van huurders staat het opknappen van de badkamer (22 procent) en het aanpakken van schimmel of vocht (20 procent). Minder belangrijk vinden mensen verbeteringen aan de kozijnen (13 procent), de keuken (13 procent) en de deuren (10 procent).Van de woningcorporaties in Groningen zijn de respondenten het meest tevreden over Acantus. Ook de andere corporaties in Groningen komen redelijk tot goed uit de bus, er is er niet een die een onvoldoende krijgt. Onvoldoendes vallen vooral in Limburg, mogelijk omdat daar de oudste woningen staan.De enquête is een steekproef, geen representatief onderzoek. Mensen die klachten hebben over hun huurwoning zijn mogelijk eerder geneigd de vragenlijst in te vullen dan huurders die wél tevreden zijn.http://www.rtvnoord.nl/nieuws/171833/Verplicht-energielabel-C-voor-corporaties-is-geldverspilling