Loop door natuurgebieden zonder je huis uit te gaan

Achttien natuurgebieden van Natuurmonumenten, waaronder De Onlanden en het dal van de Ruiten AA zijn voortaan te bezichtigen via Google Streetview. Aan de hand van 360-gradenbeelden zijn de gebieden virtueel te zien met een smartphone, laptop of tablet.

Vrijwilligers zijn afgelopen zomer de achttien natuurgebieden in Nederland rondgelopen met een draagbare camera om ze in beeld te brengen. Vogeleiland Griend in de Waddenzee bij Terschelling werd vorig jaar als eerste vastgelegd in streetview.Inmiddels zijn er beelden van Schiermonnikoog en de twee Groningse natuurgebieden. Ook het Dwingelerveld in Drenthe en de Weerribben in Overijssel zijn in streetview vastgelegd.Wil je door de Ruiten AA 'lopen', begin dan bijvoorbeeld hier op Google Maps (Dal van de Ruiten AA) . Een 'wandeling' door de Onlanden kan hier beginnen (Matsloot, Roderwolde) De overige natuurgebieden zijn:-Sallandse Heuvelrug en Landgoed Eerde in Overijssel-Waterloopbos in Flevoland-Hackfort en de Veluwezoom in Gelderland-Utrechtse Heuvelrug/Kaapse Bossen en Haarzuilens in Utrecht-'s-Gravelandse Buitenplaatsen en Fort Waver-Amstel in Noord-Holland-Tiengemeten in Zuid-Holland,-Oisterwijkse Bossen/Vennen en Kampina in Noord-Brabant-De Sint Pieterberg in Limburg.