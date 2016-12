Sluiproute in beeld: in mum van tijd van Eelde richting Randstad

(Foto: RTV Noord)

Hij is nu een paar weken open: de doorgetrokken Borchsingel bij Eelderwolde richting de A7 bij Hoogkerk. Bewoners van de wijk Ter Borch vlak onder de stad Groningen houden hun hart vast.

Sluipverkeer

Ze zijn bang voor sluipverkeer door hun wijk. Doordat de Borchsingel nu is aangesloten op de rotonde in de N372, vlakbij het splinternieuwe Van der Valk Hotel bij Hoogkerk, kun je snel vanuit Eelde of Groningen-Zuid naar de A7 rijden. Zeker als het verkeer bij het Julianaplein vastloopt.



6000 bewegingen

De gemeente Tynaarlo had het maximum aantal verkeersbeweging op de singel vastgesteld op 250 per uur. Maar woensdag kwam de gemeente raad daar op terug: er was een foutje gemaakt bij het vasstellen van dat getal. Vanaf nu geldt een maximum van 6000 verkeersbewegingen per dag.



Druk

De bewoners van Ter Borch zijn er niet gerust op: ze zijn bang voor grote drukte, zeker als straks de Zuidelijke Ring en dus ook het Julianaplein op de schop gaan. De gemeente Tynaarlo heeft beloofd het verkeer op de Borchsingel scherp in de gaten te zullen houden.

