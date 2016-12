'Stad hoeft niet bang te zijn voor tweede Keulen'

'Vooralsnog is er geen dreiging dat de jaarwisseling in de stad Groningen uitloopt op een soort tweede 'Keulen'. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten.

In de Duitse stad beroofden asielzoekers vorig jaar duizenden feestvierders. Ook randden ze vrouwen aan. Autoriteiten vrezen dat een deel van deze groep inmiddels in Nederlandse asielzoekerscentra zit. Het gaat om asielzoekers uit zogenoemde veilige landen, die geen kans maken op een verblijfsvergunning. In afwachting van hun vermoedelijke afwijzing misdragen ze zich.



Blijven alert

Burgemeester Peter den Oudsten ziet geen direct gevaar voor de stad Groningen tijdens de jaarwisseling. 'Dat speelt hier in het geheel niet. We blijven er alert op en op het moment dat zich iets voordoet reageren we onmiddellijk.'



Gebiedsverbod

Een van de mogelijkheden die een burgemeester heeft als hij problemen verwacht met een asielzoeker is een gebiedsverbod instellen. Dit kan Den Oudsten zelf doen voor de stad Groningen, maar hij kan ook collega-burgemeesters vragen zo'n verbod af te vaardigen.



In de stad Groningen zelf staat namelijk geen asielzoekerscentrum; in ondermeer Delfzijl en Ter Apel wel. 'Ik kan mevrouw Kompier (burgemeeester gemeente Vlagtwedde -red) vragen om iemand vast te houden in het centrum in Ter Apel.'



Aanslag

De aanslag op een kerstmarkt in Berlijn is niet direct aanleiding voor verscherpte maatregelen. Den Oudsten: 'We blijven extra alert, we zullen blijven opletten.'

