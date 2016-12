Voorzichtige Friese steun voor Groningen Airport Eelde

De provincie Friesland mag dan weigeren om geld te steken in Groningen Airport Eelde, maar toch komt er uit Friesland voorzichtige steun voor het vliegveld.

Woendagavond ondertekende Culturele Hoofdstad Leeuwarden het manifest van GRQ Business Network, dat ondernemers moet opporren om het vliegveld te gebruiken.De organisatie van dit evenement, dat in 2018 wordt gehouden, heeft met de ondernemerskring rond het vliegveld afgesproken dat ze gezamenlijk gaan onderzoeken wat ze in het nieuwe jaar voor elkaar kunnen betekenen.Volgens de organisatie van Culturele Hoofdstad Leeuwarden is het vliegveld in Eelde van groot belang voor de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.