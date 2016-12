Bijna 3 ton aan voedsel en donaties opgehaald voor Groningse voedselbanken

(Foto: RTV Noord)

De opbrengst van de voedselbankenactie is tot nu toe 288.891 euro. Dat maakte woordvoerder Jacques Koops van de voedselbanken donderdagmiddag bekend bij RTV Noord.

De Groningse voedselbanken voeren sinds dinsdag actie om zoveel mogelijk voedsel en levensmiddelen in te zamelen. De voedselbanken doen een beroep op verenigingen, scholen, bedrijven en overheden om voedsel of geld te doneren.



Koops is heel blij met het resultaat tot nu toe:'Dit is boven verwachting. En we zijn er nog niet eens'. Vrijdagmiddag om 14.00 uur wordt het definitieve resultaat van de actie bekend gemaakt.

