Ronald speelt Klouk in Woldendorp

(Foto: RTV Noord)

Ronald heeft donderdag Klouk gespeeld met de leerlingen van het Dollardcollege in Woldendorp.

De scholengemeenschap staat drie dagen lang in het teken van bekende TV Noord-programma's. 'En dat is heel leerzaam', aldus één van de initiatiefnemers.



Een vraag over het gewicht van Ronald riep veel hilariteit op. Want hoe zwaar is hij? Zestig, tachtig of 110 kilo?



Maar behalve Klouk was er ook de Slag om Noord. Zo moesten leerlingen elkaar van een evenwichtsbalk 'meppen'. Ronald gooide daarbij zijn gewicht in de strijd….

