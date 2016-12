Bulgaarse varkensboer moet Staat ruim 1 miljoen betalen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De 44-jarige, Bulgaarse varkensboer moet ruim 1,1 miljoen euro betalen aan de Nederlandse Staat. Dit zijn de inkomsten die hij heeft opgestreken door seksuele uitbuiting van een Bulgaarse vrouw.

De boer had haar in Groningen achter de ramen gezet en liet haar acht jaar lang voor hem werken. Voor mensenhandel werd de man in 2009 veroordeeld tot een celstraf van vier jaar.



Korting

Het Openbaar Ministerie vorderde bijna 1,4 miljoen. De rechtbank komt echter tot een lager bedrag. De Bulgaar moest eerder al zijn bezittingen in zijn geboorteland afstaan. Daar bovenop heeft het Openbaar Ministerie de zaak te lang op de plank laten liggen. De man heeft voor het onnodig lang wachten een korting van tien procent gekregen.









Door: RTV Noord Correctie melden