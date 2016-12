Martijn Keizer mag opnieuw knechten voor Kruijswijk

(Foto: Lotto Jumbo)

Martijn Keizer rijdt in 2017 opnieuw twee grote rondes. De wielrenner uit Muntendam staat aan de start van de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. De Tour de France staat normaal gesproken een jaar later in zijn agenda.

Keizer moet tijdens de drie weken in de Giro kopman Steven Kruijswijk bijstaan. 'Het klikt heel goed tussen ons. Bovendien geeft het me ook veel vertrouwen dat ik deel uitmaak van de ploeg voor de Giro, want we gaan vol voor het eindklassement', zegt Keizer. 'Ik begin het seizoen in de Ronde van Valencia en daarna ga ik het traject in met Steven en een aantal andere renners om ons voor te bereiden.' Woensdag keerde Keizer terug van een tiendaags trainingskamp in Spanje. Donderdag was in Rijswijk de ploegpresentatie.



Tour de France

Deelname aan de Tour de France speelt niet in zijn gedachten. 'Ik zou dan alleen maar op kop rijden voor sprinter Dylan Groenewegen. Kansen op eigen succes krijg je niet', vertelt de 28-jarige Groninger.



Slag om de arm

Stiekem kijkt hij al verder dan het volgend seizoen. Normaal gesproken gaat Kruijswijk in 2018 voor een goed klassement in Frankrijk. Logischerwijs wordt Keizer dan één van zijn helpers. Keizer houdt wel een slag om de arm. 'Ik ben natuurlijk niet in de positie om te roepen dat ik in 2018 de Tour ga rijden, maar het zou wel voor de hand liggen.'



Contract

Het contract van Keizer bij Lotto-Jumbo moet nog wel verlengd worden. Hij heeft nog een verbintenis tot het eind van 2017. Hij heeft een optie voor het seizoen daarna.

Door: RTV Noord Correctie melden