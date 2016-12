Online jaaroverzicht: 'buzzerbeater' is het meest bekeken bericht

Het jaar 2016 was een nieuwsrijk jaar. De afgelopen dagen zetten we de meest bijzondere, best gelezen en meest gedeelde berichten op een rij. Vandaag in het laatste deel: Jason Dourisseau.

'He shoots, he scores'. Jason Dourisseau was verantwoordelijk voor veruit het vaakst bekeken artikel op rtvnoord.nl. Nou ja, eigenlijk de meest bekeken video.Het artikel over zijn score van ver op de eigen helft tijdens de play-offs tegen ZZ Leiden werd ruim dertig keer vaker aangeklikt dan het artikel over de landstitel van Donar. Amerikaanse sites pikten het schot van 'hun' Jason op, waardoor het aantal views door het dak ging.Verslaggever Karel-Jan Buurke zocht 'JD' op en feliciteerde hem met deze kliktopper van het jaar. 'Echt waar!?', reageert Dourisseau verrast. Daarna volgt de analyse. 'Zo'n schot is uitzonderlijk, dus meer mensen die niks met basketbal hebben bekijken het filmpje.'En dat klopt, want ook op andere sites werd het schot massaal bekeken. Op Dumpert.nl staat de teller inmiddels boven de 80.000.Teamgenoot Lance Jeter zit het niet lekker. Naar eigen zeggen schiet hij tijdens training regelmatig vanaf eigen helft raakt. 'Een lucky shot', zegt hij over de buzzerbeater van zijn teamgenoot. 'Ik ben nooit jaloers. Op dat moment was ik blij voor hem. Maar dat was vorig jaar. Om indruk te maken op mij moet hij het nog een keer doen.'Maar in de play-offs van 2010 schoot Dourisseu ook al eens raak vanaf eigen helft. Zijn teller staat dus op twee. Die van Jeter vooralsnog op nul. In het filmpje bij dit artikel gaan beide mannen de strijd aan. Wie wint?