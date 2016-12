Online jaaroverzicht: ijzel, koude Koningsdag en tropische hitte

Het jaar 2016 was een nieuwsrijk jaar. Op de valreep zetten we de meest bijzondere, best gelezen en meest gedeelde berichten op een rij. In deel 4: extreem weer.

'Code rood: spekglad in Groningen'. En dat hebben we in Groningen de eerste dagen van 2016 geweten. De 'gladdigheid' hield onze provincie in haar greep. Op straat, maar ook online.Meer dan één miljoen paginaweergaves telde rtvnoord.nl op dinsdag 5 januari, toen de ijzelproblemen op hun top waren. Een dag later werd dit aantal net niet gehaald.Iedereen in onze provincie glibberde door de straten . Het bedrijfsleven stond even op een laag pitje en scholen bleven gesloten. Vooral dat laatste merkte RTV Noord. De oproep 'laat weten of jouw school open is of niet' maakte een stroom aan reacties los.De berichtenstroom was nauwelijks te verwerken. Als één mailtje was verwerkt, waren er twee nieuwe mailtjes binnen. Aan het einde van de rit stonden naar inschatting alle scholen in onze provincie in de lijst.De ijzel leverde ook mooie plaatjes op. Zo werd er geschaatst op de straten. En de gehele provincie leek diep bevroren.{Image:http://farm2.static.flickr.com/1455/24082569392_facd1d81d8_z.jpg]Deze uitzonderlijke start van het jaar stak er op weergebied met kop en schouders bovenuit. Toch waren er meer extreme situaties.Zo was het ijskoud op Koningsdag. 'Het lijkt wel winter', zei Harma in haar voorspelling. Het kwik bleef steken op 9 graden. In de avond en nacht daalde de temperatuur naar amper een graad boven nul. Ook met Pinksteren was het kil. Met 12 graden was het de koudste Eerste Pinksterdag in tachtig jaar tijd.De echte warmte kwam aan het einde van de zomer. In augustus en september was het af en toe peentjes zweten . Halverwege september sneuvelde het warmterecord in een unieke nazomer.Met Pasen zorgde storm voor problemen. Diverse activiteiten op Tweede Paasdag werden afgelast, waaronder veel paasvuren.Stevige onweersbuien zorgden voor overlast in onze provincie. Halverwege april zorgde de bliksem voor schade in onder andere Onstwedde, Winschoten en Onderdendam.Op de avond van de viering van Groningens Ontzet trok zwaar onweer over de provincie. Bomen waaiden om en straten liepen onder. De brandweer had het druk met het leegpompen van ondergelopen kelders. In Hoogezand en delen van Sappemeer kwamen de putdeksels omhoog.