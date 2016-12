Beter Weters Politiek: Alsnog weg met de kunstgraskorrels!

De gemeenten met kunstgrasvelden stonden voor een dilemma. De rubberen korrels op de velden zouden kankerverwekkend zijn. De vraag was: vervangen of niet? Dat zou tot veel kosten leiden. Maar het RIVM concludeerde: veilig genoeg om op te spelen. Alsnog vervangen die korrels, of niet Beter Weters?

Kunstgrasvelden kankerverwekkend? Teveel zwarte koolrandjes aan barbecuevlees ook, zegt men. Dus voorzichtigheid geboden, en onderzoek gedaan. Als dat onderzoek dan uitwijst dat er heel weinig of zelfs niets aan de hand is, dan kunnen we daar gerust op zijn. En al helemaal als het een rijksinstituut betreft dat het onderzoek deed.Als we dááraan moeten twijfelen, waarom hebben we dat instituut dan? En waarvoor? Indien er nog ouders zijn die het allemaal beter weten, tja, niet mijn probleem. Ouders hebben vaker de neiging alles beter te weten dan de deskundigen; de parallel met het onderwijs ligt voor de hand. Dus: niets aan de hand is niets aan de hand. Gewoon sporten, want het mag niet alleen, het is ook gezond!Het programma Zembla heeft een hype veroorzaakt ten aanzien van kunstgrasvelden. Uit onderzoek zou blijken dat de rubberen korrels kanker zouden veroorzaken. Sommige verenigingen sloten gelijk hun velden, anderen wachten af.Nu het onderzoek van het RIVM is afgerond blijkt het allemaal mee te vallen. Als we een instantie als het RIVM in twijfel gaan trekken, is volgens mij het hek van de dam. Welk onderzoek is dan leidend? Ik ben van mening dat gemeenten met het rapport van het RIVM gewoon sporten op kunstgras kunnen toestaan. Risico's loopt men overal en als je alles wilt uitsluiten moet je thuis op de bank blijven zitten. Maar ook dat, zo blijkt uit onderzoek, is niet goed. Conclusie: men zal altijd en overal een zeker risico lopen.Voor mij is de conclusie van het RIVM leidend, het is een gerenommeerd instituut dat het wel uit zijn hoofd zou laten om ondeugdelijk onderzoek en onverantwoorde uitspraken te doen. Veiligheid, zeker van kinderen, gaat natuurlijk altijd voorop, maar zoals het gezegde al zegt voert iedere consequentie tot de duivel, veel te hoge kosten dus.Voor de toekomst moet de hoeveelheid van bepaalde stoffen in rubber korrels bijgesteld worden, er is echter geen reden tot grote nervositeit en opwinding. Ik hoop van harte dat ouders, verenigingen en sporters het hoofd koel houden en vooral niet stoppen met sporten. Want dan weten we zeker dat de gezondheidsrisico’s toenemen. Samen sporten is goed voor lijf, leden en de samenleving. Paniekvoetbal is dat niet.Kinderen, volwassenen en ouderen moeten veilig kunnen sporten. Veel sporten vinden buiten plaats op sportvelden. Om deze alle te kunnen opvangen, zijn er vele kunstgrasvelden aangelegd. Deze moeten beslist veilig zijn. En zeker door gebruik geen kanker veroorzaken! De schrik zit er goed in nu er berichten verschijnen, dat de rubberkorrels, die het gebruik verbeteren, kankerverwekkend kunnen zijn.Clubs slaan alarm. Terecht. Het RIVM deed onderzoek: 'Niet gevaarlijk'. Aan de uitkomsten wordt echter nogal getwijfeld. Daarom dient er versneld grondig onafhankelijk (Europees) vervolgonderzoek te komen. Contra-expertise. Immers sportiviteit, veiligheid en gezondheid dienen hier hand in hand te gaan! Sportbestuurders hebben hierin een grote verantwoordelijkheid.In ieder geval is nu duidelijk dat er geen acuut gevaar voor de gezondheid is bij spelen op kunstgras met rubber. Dus is er alle tijd om te kijken naar alternatieven. Behalve als het om natuurlijk gras gaat, is daar immers ook nog niet alles van bekend. Kortom, geen paniekvoetbal. Neem de tijd om te kijken of en wanneer er een andere grasmat moet worden gelegd.