'Minste gelovigen in Menterwolde en Pekela'

De gemeente Menterwolde telt relatief het minst aantal gelovigen van ons land. Dat blijkt uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Menterwolde zegt 15,8 procent van de ondervraagden gelovig te zijn. Ook de nummer 2 op de landelijke lijst is een Groningse gemeente. In Pekela gelooft zo'n twintig procent.Er zijn ook gemeenten waar de cijfers een compleet ander beeld laten zien. In Zuidhorn en Grootegast is ongeveer 65 procent van de inwoners gelovig.Dit is boven het landelijk gemiddelde. Die verhouding is voor het eerst in jaren fifty-fifty.