OM eist werkstraffen in 'ordinaire familieruzie'

Vier mannen van 32, 33, 37 en 64 jaar uit Groningen hoorden donderdag werkstraffen tot 240 uur tegen zich eisen wegens een knokpartij. Bij het gevecht werd een ijzeren staaf gebruikt en geschoten met een gaspistool.

De mannen troffen elkaar twee jaar geleden op de Tweede Kerstdag op de Pleiadenlaan in Groningen. De 33-jarige man en zijn 64-jarige vader zeiden dat ze de hond uitlieten. Volgens de officier was dit treffen afgesproken. De zoon zou een relatie hebben met de ex van de 32-jarige Stadjer. Van te voren werd flink gecommuniceerd via de telefoon, WhatsApp en ook via Facebook werd er een vete uitgevochten.Op de Pleiadenlaan dreigde de 37-jarige Stadjer met een gaspistool. Hij vuurde tot twee keer en het wapen werd hem door de oudste van de vier uit de handen geschopt. De man zou daarna door de oudere baas met een staaf zijn geslagen. De tanden lagen op straat. Ook de jongste zou met de staaf zijn verwond. De vader werd daarbij geholpen door zijn zoon.Omstanders belden de politie. De officier van Justitie sprak van een 'ordinaire familieruzie' en achtte bedreiging en poging zware mishandeling bewezen. De 37-jarige Stadjer staat bekend als veelpleger. Op zijn strafblad staan onder andere vele autokraken. De man wordt aan zijn verslavingsproblematiek geholpen. Dit moet worden voortgezet, vindt de officier.