'2020 geen goed jaar voor WK wielrennen in het Noorden'

Er zal in 2020 geen WK wielrennen in Groningen en Drenthe worden georganiseerd. Het comite, dat druk bezig is dit WK naar Noord-Nederland te halen, vindt het jaar 2020 bij nader inzien niet geschikt. Daarom worden nu de pijlen op 2021 of enkele jaren er na gericht.

Het Comite WK Wielrennen 2020 Groningen/Drenthe verwacht in 2020 concurrentie te hebben van Colombia. Dit Zuid-Amerikaanse land wil de WK wielrennen ook graag organiseren. In 2017, 2018 en 2019 vinden de wereldkampioenschappen al in Europa plaats. De kans is daarom groot dat de mondiale wielerbond UCI in 2020 buiten Europa wil organiseren.



Reden genoeg voor het comite WK Wielrennen 2020 om koers te zetten richting 2021 of later. De resultaten van een eerste haalbaarheidsonderzoek zien er goed uit. Het bedrijfsleven en de overheid hebben voldoende vertrouwen in de plannen van het comite. 'Van uitstel komt zeker geen afstel', laat het comite weten.

