Automobilist belandt in sloot naast de Siepweg

(Foto: Marcel Klip/112groningen.nl)

Bij een ongeval op de Siepweg in Sappemeer is donderdagavond een automobilist met zijn wagen in de sloot beland.

De brandweer is bezig om een van de inzittenden uit de auto te halen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Ook is niet duidelijk hoe het met de chauffeur en de passagier gaat

Door: RTV Noord Correctie melden