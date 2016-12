Europees avontuur Lycurgus gaat verder in Sofia

De volleyballers van Abiant/Lycurgus moeten begin volgend jaar voor het vervolg van hun Europees avontuur naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Tegenstander is Levski Ball Sofia. De eerste wedstrijd wordt op 10 januari gespeeld, de return is een week later op 18 januari in Groningen.

De ploeg van coach Arjen Taaij gaat zich na de uitschakeling in de Champions League mengen in de strijd om de CEV Volleybal Cup. De Groningers zitten bij de laatste 32 ploegen, die nog in dit toernooi zitten. De Bulgaren plaatsten zich zonder al te veel problemen voor de volgende ronde. Levski Ball won beide wedstrijden tegen Jedinstvo Bemax Bijelo Polje uit Montenegro met 3-0.Lycurgus kwam in november in de derde voorronde van Champions League tekort tegen Maaseik en verloor beide wedstrijden met 3-0. Nu mag Lycurgus dus verder in d CEV Cup.De eerste ontmoeting tegen Levski Ball stond aanvankelijk op 3 januari in Sofia gepland, maar het duel is op verzoek van de Bulgaren week uitgesteld en zal nu op 10 januari worden gespeeld. Op 18 januari spelen de mannen van Taaij in de sporthal van het Alfa College tegen Levski Ball