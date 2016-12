Donitas weert zich kranig tegen VC Sneek

(Foto: RTV Noord/Jurgen Majoor)

Voor de volleybalsters van Overtoom/Donitas zit het bekeravontuur erop. De Groningse dames verloren donderdag voor eigen publiek de kwartfinale tegen eredivisionist VC Sneek met 3-1.

Donitas speelt een niveau lager in de topdivisie, maar slaagde er toch in om de tweede set te winnen van de Friezen met 25-23. De eerste set ging nog met 25-14 verloren, maar daarna herpakte Donitas zich.



In de derde set en vierde set was het verschil kleiner (23-25 en 19-25). Door de nederlaag kan Donitas zich richten op de competitie, waar in het voorlopig vijfde staat.

Door: RTV Noord