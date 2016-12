Scheepswerf Pattje kan verder met nieuwe vergunning

Scheepswerf Pattje Waterhuizen aan het Winschoterdiep hoeft volgend jaar de deuren niet te sluiten. Het bedrijf krijgt een nieuwe milieuvergunning van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en dat betekent behoud van 95 arbeidsplaatsen.

De gemeente heeft wel een aantal voorwaarden verbonden aan de nieuwe vergunning, die met ingang 1 april 2017 van kracht is. Voor de eerste maanden van het nieuwe jaar krijgt de werf een gedoogbeschikking.Algemeen-directeur Bauke Adema heeft er alle vertrouwen in dat aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan. ' De werf voldoet op 1 april aan alle voorwaarden. Dan zijn er geen losse eindjes meer en veroorzaken we geen hinder meer in Waterhuizen.'Het voorbestaan van de werf hing aan een zijden draadje, doordat de provincie eerder weigerde een vergunning af te geven. Door een wetswijziging moet de gemeente zich buigen over een nieuwe aanvraag voor een vergunning. Het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer ziet geen redenen om een vergunning te weigeren. De gemeente houdt scherp in de gaten of op 1 april aan alle voorwaarden is voldaan.Geluidsoverlast was in het verleden het grootste probleem voor omwonenden. De scheepswerf heeft nu besloten te investeren in milieuhallen. De bouw van die hallen zal volgend jaar april zijn afgerond.