Delfzijl akkoord met verzelfstandiging IVAK

De gemeenteraad van Delfzijl heeft donderdagavond ingestemd met de duurder uitvallende verzelfstandiging van IVAK De Cultuurfabriek. In totaal kost die verzelfstandiging Delfzijl maximaal drie miljoen euro.

De verzelfstandiging valt duurder uit, omdat het proces langer duurt dan aanvankelijk op was gerekend. Ook is er meer geld nodig voor wachtgeldregelingen en juridische kosten.Het IVAK is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het geeft onder meer muzieklessen.