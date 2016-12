Oud-directeur Noorder Dierenpark Emmen overleden

(Foto: RTV Drenthe)

Aleid Rensen, voormalig directeur van het Noorder Dierenpark in Emmen is afgelopen dinsdag op 77-jarige leeftijd overleden. Dat meldt RTV Drenthe. Tussen 1970 en 1995 vormde Aleid Rensen samen met haar man Jaap de directie van het park in het centrum van Emmen.

Aleid Digna Rensen-Oosting is de dochter van Willem Oosting, die in 1935 de dierentuin in Emmen begon. Toen de bezoekersaantallen eind jaren '60 terugliepen, namen Jaap en Aleid het stokje over. Onder hun leiding breidde het park uit en werd het zeer succesvol.



De nadruk kwam te liggen op betere verblijven voor de dieren en educatie. Onder leiding van het echtpaar Rensen werden onder meer de savanne aangelegd en het Biochron geopend.

