Asbest aangetroffen in Veendammer Parkflat

(Foto: Google Streetview)

In de Parkflat aan de Korteleegte in Veendam is asbest aangetroffen. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de kankerverwekkende stof voorkomt in verschillende ruimtes van het gebouw.

Dit is ontstaan na onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is asbest op een ondeskundige manier verwijderd. Volgens de GGD is er geen accuut risico voor de gezondheid.



Om verspreiding te voorkomen zijn maatregelen genomen totdat al het asbest is opgeruimd.

Door: RTV Noord Correctie melden