Assen tast ook in de buidel voor Groningen Airport Eelde

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

De gemeente Assen gaat ook investeren in Groningen Airport Eelde. De gemeenteraad stemde donderdag in met het voorstel om geld te steken in het vliegveld.

Ondanks de extra investering wil de gemeente zo snel mogelijk de aandelen verkopen.



Assen stemde als laatste van de aandeelhouders over het investeringsvoorstel voor Groningen Airport Eelde.



Eerder stemden de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen al voor het investeren in het vliegveld. De gemeente Tynaarlo stemde als enige aandeelhouder tegen het plan.

Door: RTV Noord Correctie melden