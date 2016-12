Motorrijtuigenbelasting nagenoeg gelijk in Groningen

De provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting in de provincie Groningen blijft in 2017 nagenoeg gelijk als het percentage in 2016. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.





Correctie

In 2017 wordt er een correctie doorgevoerd zodat het percentage uitkomt op 88,6 procent. De correctie zal naar verwachting niet tot veel minder opbrengsten voor de provincie Groningen leiden.



De provincies Friesland, Flevoland en Gelderland verhogen hun tarieven, waarbij Gelderland met een plus van 4,6 procent de kroon spant.



Sterke stijging

Overigens zijn de provinciale opcenten deze eeuw wel sterk gestegen in onze provincie. Aan het begin van deze eeuw was dit percentage nog vastgesteld op 61,3 procent volgens het CBS.



