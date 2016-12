'Toekomst kolencentrales verdeelt coalitiepartijen'

(Foto: Goos de Boer/RTV Noord)

De regeringspartijen VVD en PvdA kunnen het niet eens worden over de toekomst van de kolencentrales. Het doel was dat het kabinet vrijdag in de ministerraad een besluit zou nemen over sluiting van één of meer centrales.

