Soepeler kinderpardon komt er niet

Er komt geen versoepeling van het kinderpardon in Nederland.

Noordelijke PvdA'ers willen versoepeling kinderpardon

De oproep van vijftig noordelijke PvdA-fractievoorzitters om te stemmen voor een ruimhartiger pardon bleek gisterenavond aan dovemansoren gericht.De eigen PvdA-fractie in de Tweede Kamer stemde ondanks de oproep tegen de motie van de ChristenUnie en GroenLinks. Uiteindelijk haalde de motie het niet.De Leeuwarder Courant meldt dat de nieuwe PvdA-lijstrekker Lodewijk Asscher nog voor het komende partijcongres met de noordelijke fractievoorzitters in overleg wil.Asscher wil met concrete voorstellen komen om de zorgen over het kinderpardon 'een plek te geven'.