LTO-voorman Calon: 'Economische Zaken is een subsidiefabriek'

Marc Calon (Foto: RTV Noord)

Een apart ministerie voor de Nederlandse landbouw. Dat is waar Marc Calon, aankomend voorzitter van LTO Nederland, voor pleit. Calon deed zijn uitspraken donderdag tijdens de Dag van LTO Noord.

Calon, voormalig gedeputeerde van de provincie Groningen vindt dat landbouw niet onder de portefeuille van Economische Zaken kan vallen.



'Geen normale activiteit'

'Economische Zaken is een regeltjesfabriek, een subsidiefabriek', laat hij weten. De landbouw is geen normale economische activiteit en we moeten ophouden om te doen alsof dat wel zo is.'



'Ministerie van Voedsel en Landschap'

De voormalig PvdA-bestuurder ziet kansen voor een apart ministerie, al verwacht hij geen terugkeer van het voormalige Ministerie van Landbouw. 'Het moet wat mij betreft een ministerie voor voedsel en landschap zijn.'

Door: RTV Noord Correctie melden