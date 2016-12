KWF steunt UMCG-onderzoekers met miljoenen

Het UMCG krijgt 4,8 miljoen euro van KWF Kankerbestrijding voor kankeronderzoek van het Cancer Research Center Groningen. Het gaat vooral om onderzoek naar immunotherapie en op wat voor manier dat patiënten kan helpen.

Met immunotherapie wordt kanker bestreden met het eigen afweersysteem. In totaal worden acht onderzoeken gesteund.



Zo krijgt medisch oncoloog Liesbeth de Vries bijna 2 miljoen euro voor onderzoek naar het vinden van tumorkenmerken die voorspellen of patiënten wel of geen baat bij immunotherapie hebben.



De onderzoeken gaan komend jaar van start.

