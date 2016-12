Boeren zetten miljoenenproces tegen de NAM door

De rechtszaak van zeven landbouwers en eigenaren van boerderijen tegen de NAM gaat door. Ze eisen in totaal zo'n zes miljoen euro van het gasconcern.

De NAM heeft de afgelopen tijd het aanbod gehad om er in goed overleg met de boeren toch nog uit te komen. Dat is op niets uitgelopen.Volgens de juridisch adviseur van de boeren, Henk Scheffer, probeert de NAM de zaak alleen maar te rekken. 'Dat is een bekende tactiek. Eerst hebben ze er al drie maanden over gedaan om te reageren op onze claim. En ook een rechtszaak proberen ze zolang mogelijk uit te stellen, maar dat gaat niet lukken. Die gaat er nu echt komen.'Bij de meeste boeren wil de NAM een klein deel of niets van de schade aan de boerderijen vergoeden. Er zit een enorm gat tussen contra-expertise die de boeren hebben laten uitvoeren en het aanbod van de NAM. 'Het gaat om miljoenen. Daar zit een onacceptabel verschil tussen. Dus is het woord nu aan de rechter,' licht Scheffer toe.Margreet Arkema uit Noordbroek is één van de betrokken boeren. Ze heeft fikse schade aan haar rijksmonument, maar de NAM wil nauwelijks iets vergoeden.Ze is blij dat de rechter zich nu over haar zaak en die van de andere gedupeerden gaat buigen. 'Dan komt er eindelijk schot in de zaak. We vechten al zo lang. Laat de rechter zich nu maar uitspreken.'Scheffer zegt er volop vertrouwen in te hebben dat de boeren deze zaak gaan winnen. 'De NAM moet gewoon betalen. We gaan dit winnen. Zeker na de laatste jurisprudentie zien we dat volledig goed komen.'En ook de gedupeerden gaan uit van een goede afloop. 'Je leeft er elke dag mee. Het is goed dat de rechter een uitspraak gaat doen. Daar hebben we alle vertrouwen in. Dan kunnen we eindelijk verder met het restaureren en opknappen van onze boerderijen. En dus ook verder met ons leven,' zegt Margreet Arkema.