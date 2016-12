Speurtocht van sterrenkundigen naar water in heelal

(Foto: Hessel de Jong)

Sterrenkundigen van de Groningse universiteit hebben een apparaat gebouwd dat moet helpen bij de speurtocht naar water in het heelal.

Het gaat dan niet om water op planeten, maar om grote waternevels die, vrijwel onzichtbaar, overal in de ruimte zweven. Het is belangrijk om te weten of er water is in het heelal omdat de aanwezigheid ervan een voorwaarde voor het ontstaan van leven is.



Hoog en droog

Vanuit Chili worden telescopen op die delen van de ruimte gericht waarvan bekend is dat de wolken er zijn. Het Zuid-Amerikaanse land is geschikt voor de bouw van de telescopen omdat ze er in een hoog en droog gebied gebouwd kunnen worden.



Het is een internationaal project, ALMA genaamd, en de Groningse inbreng is onmisbaar volgens sterrenkundige Joost Adema, een van de onderzoekers van het project.

Door: RTV Noord Correctie melden