Alle 50 Goud, Dit was 2016! en de finale van Klouk. Bij Radio en TV Noord zit je goed tijdens de jaarwisseling.

Alle 50 Goud

Traditioneel sluiten we op Radio Noord het jaar af met 'Alle 50 Goud'. Op zaterdag 31 december hoor je de nieuwe lijst tussen 12.15 en 18.00 uur rechtstreeks vanuit de Mediacentrale. Via TV Noord kan je live meekijken. De presentatie is in handen van Eric Bats, Derk Bosscher. Evert Baptist is chauffeur van de show. Bekende Groningers springen achterop zijn brommer.



Dit was 2016!

Na 'Alle 50 Goud' schakel je meteen door naar TV Noord voor 'Dit was 2016!'. Een heerlijk oudejaarsavond-programma met alle hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar. Marcel Nieuwenweg gaat langs bij hoofdrolspelers uit het nieuws en Frederick Stokker praat in de studio na met winnaars en verliezers. 'Dit was 2016!' begint na Noord Vandaag om ongeveer 18.10 en wordt de hele avond en nacht herhaald.



Veul hail en zegen

Op Radio Noord kom je op nieuwjaarsochtend vanaf 8.00 uur lekker bij met 'Veul hail en zegen', gepresenteerd door Wiebe Klijnstra. Met nieuwjaarswensen van bekende- en onbekende Groningers. Om 12.15 neemt Gertjan van Stralen het stokje over met 'Goud op Noord'.



Finale Klouk

Bij TV Noord zie je op 1 januari de finale van onze populaire quiz Klouk, gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg. Wie wordt de Kloukste Groninger van 2016? Het belooft een spannende strijd te worden! De finale van Klouk begint om ongeveer 18.10 en wordt ieder uur herhaald.



Kijk en luister naar RTV Noord tijdens Oud en Nieuw. We wensen jullie een mooie jaarwisseling en een heel voorspoedig en gelukkig 2017!

