FC Groningen-trainers zetten scholieren in beweging

(Foto: Flickr/Margo Akermark (Creative Commons))

Trainers van FC Groningen willen leerlingen van de basisscholen van Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen in beweging krijgen.

SOOOG wil de leerlingen van 24 openbare scholen kennis laten maken met allerlei sporten. De onderwijsorganisatie heeft daarom overeenkomsten gesloten met de FC en ook met Huis voor de Sport Groningen.



SOOOG vindt dat kinderen zich breed moeten ontwikkelen. Daar vervult sport ook een belangrijke rol in, redeneert de scholenorganisatie. Sport zorgt er ook voor dat kinderen beter in hun vel zitten en daardoor beter presteren.



Er wordt ook nagedacht over samenwerken met volleybalclub Lycurgus en basketballclub Donar.

